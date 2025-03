Ronald Lima conquista o ouro e Michel Augusto fica com bronze no Grand Prix da Áustria de judô

O primeiro dia de competições do Grand Prix da Áustria de judô teve o Brasil no pódio em dose dupla e sob o brilho da nova geração da modalidade. Ronald Lima, de 20 anos, da categoria peso meio-leve (até 66kg), conquistou a medalha de ouro. Da mesma idade, Michel Augusto, do ligeiro (até 60kg), ficou com o bronze nesta sexta-feira, em Linz, na Áustria.

Em sua campanha para chegar à medalha dourada, Ronald Lima iniciou a série de quatro lutas contra Rodrigo Lopes, judoca brasileiro que representou Portugal, e assegurou a vitória ao aplicar dois waza-ari . Na segunda luta, ele superou o ucraniano Mykyta Holoborodko por ippon. Depois bateu mais dois concorrentes: o israelense Guy Gutman (também por ippon) e Kairi Kentaku (dois waza-ari).

A disputa pela medalha de ouro foi contra Shuntaro Fukuchi, do Japão. Em luta bastante equilibrada, o triunfo e o lugar mais alto do pódio veio com waza-ari já no último minuto. A medalha foi bastante comemorada pela delegação brasileira.

"Essa medalha é muito importante para mim, pois é a minha primeira no Circuito. Ela ser de ouro significa que o trabalho está dando resultado. É um passo importante para todas as competições a fim de me consolidar no ranking", disse Lima, que conquistou o primeiro ouro do País na temporada.

Também medalhista do dia, Michel Augusto iniciou sua campanha tendo pela frente o casaque Talgat Orynbasar por waza-ari. Em seguida, ele eliminou o espanhol Luis Barroso com um ippon nas quartas de final. O caminho do ouro acabou sendo interrompido com o revés para o japonês Adachi Yusei na semifinal.

Na disputa pelo bronze, Michel Augusto venceu o cubano Jonathan Charon no Golden score e garantiu o Brasil no pódio pela segunda vez neste dia de competições em Linz.

Mais duas judocas brasileiras foram para o tatame, mas não conseguiram medalhas. Clarice Ribeiro, (até 48 kg) foi eliminada em sua segunda luta ao perder para a holandesa Amber Gersjes. Já Bianca Reis (até 57 kg) perdeu ainda na estreia para Shannon van de Meeberg, também da Holanda.