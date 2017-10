Internacional / Divulgação

Após garantir o empate fora de casa diante do São Paulo, na primeira rodada do Brasileirão de Aspirantes, o Internacional venceu o estreante Coritiba por 2 a 1 na noite deste domingo. O Colorado conseguiu crescer em campo e mostrou-se superior logo no início, quando Val abriu o placar com um forte chute, aos cinco minutos do primeiro tempo.

As equipes conseguiram criar boas jogadas no restante da etapa, porém o placar só mudou na volta para o segundo tempo. Com dez minutos de bola rolando, Marcos Moser chutou e a bola respingou em Roberto, que marcou contra a favor do Coxa.

Onze minutos depois, Thalisson Kelvin faz falta em Juan dentro da área. Decisivo, Joanderson foi para a cobrança e marcou o segundo gol a favor do Internacional. Após o terceiro gol do jogo, os times conseguiram criar pouco, mas ainda deu tempo de Tomas Bastos levar o segundo cartão amarelo, durante dividida com Ramon, e ser expulso já nos minutos finais.