Técnico Paulo Victor conversa com os atletas da sub-15 CBF / Divulgação

A seleção brasileira sub-15 definiu nesta sexta-feira os 23 jogadores que vão disputar o Sul-Americano da categoria, de 4 a 19 de novembro, na Argentina. O goleiro Gabriel Pereira, do Grêmio, e os atacantes João Peglow, do Inter, e Pedro Arthur, do Juventude, foram confirmados na lista do técnico Paulo Victor Gomes.

O trio gaúcho está treinando com a seleção desde o último dia 18, na Granja Comary, em Teresópolis. Antes disso, João Peglow e Pedro Arthur se enfrentaram pela semifinal do Gauchão e o Juventude se deu melhor, com vitória de 6 a 3 no jogo de ida.

No duelo de volta da semifinal estadual, os dois já estavam treinando com o Brasil no Rio, desfalcaram os times e o Inter venceu por 2 a 0. Com o resultado, a equipe de João Peglow foi eliminada

A primeira final entre Juventude e Novo Hamburgo começa neste final de semana e o caxiense Pedro Arthur vai desfalcar a equipe caxiense nos dois jogos decisivos. O Grêmio, do goleiro Gabriel Pereira, não participa do Gauchão.

A viagem da seleção para a Argentina ocorre na quinta-feira, dia 2 de novembro. A estreia no Sul-Americano é dia 6, às 21h, contra a Bolívia, em Mendoza, pelo Grupo B. Depois, o Brasil ainda enfrenta Equador (8/11), Croácia (10/11), Venezuela (12/11) e Peru (14/11).