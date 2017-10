Um dos dois gramados do CT Parque Gigante foi reservado nesta quinta (19) para o time sub-23 do Inter se preparar para o Brasileirão de Aspirantes , competição oficial da CBF que terá início na próxima semana. A equipe do técnico Ricardo Cobalchini contará com alguns reforços do grupo principal.

Segundo as regras do torneio, as equipes devem atuar com as equipes sub-23, com a possibilidade de incluir um goleiro e mais três atletas com idade superior.