Inter precisa começar a projetar 2025

A temporada de 2025 já precisa ser projetada pelo Inter. No cenário, falta muito pouco para a confirmação da vaga direta na Libertadores. É gigante o risco de perder titulares importantes. Para manter Bernabei, o Colorado terá que negociar com o Celtic, da Escócia. O risco é o time europeu estabelecer um leilão.



Informações que circulam no mercado dão conta que o Cruzeiro está de olho no gringo. O Inter tem a prioridade até o final de dezembro. Mas não há o alto valor de 8 milhões de euros para o pagamento.