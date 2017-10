Lauro Alves / Agencia RBS

Jogadores que estão na transição da base para o profissional dos seus clubes estarão em evidência a partir do próximo domingo (22), quando começa a primeira edição do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, promovido pela CBF. São 10 times participantes, divididos em três fases – a primeira com dois grupos de cinco equipes. O Inter estreia às 16h da próxima quarta-feira (25) diante do São Paulo, em Cotia, no Estádio Laudo Natel. E terá a base de um time campeão.

Sob o comando do técnico Ricardo Colbachini, o Inter que deve entrar em campo é semelhante ao que conquistou a Terceirona Gaúcha neste ano. À exceção, em um primeiro momento, do volante Jéferson, que estará em campo a partir das 19h15min desta terça-feira pelo time principal na Série B. Mas como não há obrigatoriedade de inscrição, de acordo com o artigo 4 do regulamento, é possível que ao longo da competição o jogador de 20 anos retorne à base para reforçar o time sub-23.

Mas existem outros nomes já conhecidos pelo torcedor que disputarão o Brasileirão dos Aspirantes. Joanderson é o principal deles. Goleador da equipe colorada com 22 gols na Terceirona, o atacante de 21 anos cavou convocações recentes no time de Guto Ferreira. A mais importante foi diante do Luverdense, quando entrou no segundo tempo e deu o passe para o polêmico gol de Pottker. Joanderson, inclusive, já tem treinado no CT Morada dos Quero Queros visando o confronto com o São Paulo.

André é outro que pode ganhar projeção com o Brasileirão dos guris. Centroavante de referência, a promessa vinda do Guaratinguetá-SP, em agosto do ano passado, foi um dos destaques na Terceirona. Não fez tantos gols quanto Joanderson, é verdade. Balançou as redes 11 vezes. Mas sua experiência em finais, como a Super Copa Gaúcha em 2016 – em que fez o gol do título – ajudou na competição estadual.

Os zagueiros Fábio Alemão e Windson, o goleiro Daniel, os meias Ramiro e Yan Petter e os atacantes Ariel, Milla, Pedro Lucas e Ronald também ganharão oportunidade ao longo da competição.