Está confirmado o Inter que enfrenta o Boa nesta terça-feira, em Varginha. E não há surpresas em relação ao time que foi treinado por Guto Ferreira durante a semana. O técnico colorado apostará no volante da base Jéferson. Ele jogará no lugar de Edenilson, suspenso.

No ataque, Nico López aparecerá na ponta direita, no lugar de Pottker, enquanto o companheiro atuará como referência, na posição deixada por Damião, que está com dores musculares e permaneceu em Porto Alegre.