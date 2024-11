Com treinos previstos em Porto Alegre até a próxima quarta-feira (20), Roger Machado só terá todo o elenco à disposição no Rio de Janeiro para encarar o Vasco. São seis atletas fora por conta de convocações. Entretanto, há uma preocupação com a condição física dos atacantes Enner Valencia e Borré. Com isso, eventualmente, poderá ser modificada a hierarquia do setor.