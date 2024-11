Roger Machado terá mais de uma semana de preparação do time do Inter para o jogo diante do Vasco, no dia 21 de novembro, na retomada do Brasileirão pós-data Fifa. Para essa partida, o treinador deve escalar nas laterais Braian Aguirre e Renê, que substituirão Bruno Gomes e Bernabei suspensos por cartão. E a escalação dos reservas pode impactar num possível retorno de Fernando.