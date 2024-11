O que deve mudar na forma de atacar do Inter com os laterais reservas

O técnico Roger Machado terá de lidar com os desfalques de seus dois laterais para o duelo contra o Vasco da Gama, na volta da data Fifa, em 21 de novembro, em São Januário. Isso porque Bruno Gomes e Bernabei levaram o terceiro amarelo na vitória sobre o Fluminense, na última sexta-feira (8). O treinador adiantou que Aguirre e Renê serão os substitutos. o Desenho Tático de Zero Hora projeta o que deve mudar na forma do time colorado atuar com a mudança nas laterais.