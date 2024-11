Está atualizada a marca colorada. O recorde de sequência invicta na Era dos pontos corridos do Brasileirão, agora, é do Inter 2024. Do Inter de Roger Machado. Contra o Fluminense, treinado pelo antigo detentor, Mano Menezes, Borré fez um gol no início e Bruno Henrique no final da segunda etapa para garantir o 14º jogo seguido sem perder.