A CBF oficializou nesta tarde o calendário de competições para 2025. Além da antecipação do começo do Brasileirão de abril para março, o Gauchão deverá começar até 12 de janeiro. Desta forma, será analisado o cenário para adotar a melhor estratégia possível. Duas hipóteses ganham força no planejamento do Inter: começar o torneio com time sub-20 ou parcelar as férias dos jogadores.