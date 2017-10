O Inter conseguiu um empate fora de casa na sua estreia no Brasileiro de Aspirantes. E poderia ter saído de campo com os três pontos. Diante do São Paulo, no Canindé, o time sub-23 colorado saiu atrás e chegou à igualdade no segundo tempo, nesta quinta-feira (26). Mas um pênalti perdido aos 41 minutos do segundo tempo tirou a chance de começar o torneio com vitória.