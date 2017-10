Edenilson ficará no Beira-Rio por mais três anos. Este é o desejo do Inter e do jogador, que será sacramentado nos próximos dias, assim que o time conseguir o acesso à Série A e começar, de fato, a projetar 2018. A previsão é de que o time de Guto Ferreira conquiste a vaga para a Primeira Divisão matematicamente em Lucas do Rio Verde, diante do Luverdense, em 6 de novembro, uma segunda-feira. O investimento da compra do meio-campista? Pouco mais de R$ 5 milhões.