Desde a última terça-feira os jogadores do ABC de Natal estão em greve em função dos três meses de salários atrasados. O movimento está sendo mediado pelo Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Norte e a orientação para os profissionais é de não voltarem ao trabalho antes de uma resolução. Numa reunião na última quarta-feira (25) a posição ficou fortalecida depois do clube ter garantido que havia pago uma parte dos vencimentos atrasados e isto não ter sido efetivado.

Uma nova rodada de negociações está prevista para esta sexta-feira (27). A manutenção da greve e a perda dos pontos por não comparecimento afundará ainda mais o clube potiguar que já é lanterna da competição a 16 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Para o Londrina, os três pontos serão importantíssimos para a busca de uma das quatro vagas na serie A em 2018 e isto adiará uma possibilidade que existe de o Inter garantir matematicamente seu acesso contra o CRB na sexta-feira (03/11). Para os colorados comemorarem a volta à primeira divisão antecipadamente é preciso uma combinação de resultados que tem as vitórias sobre Ceará e CRB, respectivamente e insucessos de Vila Nova, Oeste e Londrina em uma das próximas duas partidas. Mesmo que os outros resultados favoreçam, a combinação ficará inviabilizada com a vitória do Londrina pelo menos até o sábado (04/11) porque os paranaenses enfrentam o Boa em Varginha. Não haverá, portanto, como os colorados saírem garantidos do Beira-Rio um dia antes. As possibilidades, então, ficam para comemorar o retorno à Série A por um tropeço do Londrina noa sábado (04), ou no jogo do próprio Inter na segunda-feira (06/11) contra o Luverdense em Lucas do Rio Verde.