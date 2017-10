Rodrigo Fatturi / Divulgação Grêmio

O Grêmio divulgou nesta sexta-feira a relação de jogadores que utilizará para a disputa do . O clube irá apostar em uma combinação de atletas do grupo de transição, reforçados por alguns nomes da equipe sub-20.

A lista divulgada apresenta alguns nomes conhecidos do torcedor gremistas. O lateral-direito Raul, o volante Balbino, o meia Dudu e os atacantes Batista e Pepê já passaram pelo grupo principal do clube. O zagueiro Anderson, contratado do Confiança-CE, e o meia Jhonata, buscado no Barra-SC, são as caras novas.

A competição contará com 10 clubes participantes e terá início no próximo domingo, dia 22. Como folga na rodada inaugural, o Grêmio encara o Atlético-PR na segunda rodada, dia 28. O jogos com mando do Tricolor serão realizados no Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Dividida em três fases, a primeira é classificatória e consiste em dois grupos com cinco clubes cada, passando para as semifinais dos dois primeiros colocados. Segundo o regulamento da competição, será permitida a utilização de até um goleiro e três atletas de linha com idade superior a 23 anos. Não existe limitação de idade mínima.

Grupo de jogadores:

Goleiros: Brenno e Thiago.

Laterais: Conrado, Guilherme Guedes e Raul.

Zagueiros: Anderson, Denilson, Matheus Carrasco e Santiago.

Volantes: Esperon, Balbino e Rodrigo Ancheta

Meias: Felipe Tontini, Dudu, Isaque, Jhonatan e Matheus Henrique.

Atacantes: Batista, Jadson, Lucas Poletto, Pepê e Tilica.

Datas dos jogos:

28/10 – 16h – Grêmio x Atlético-PR

4/11 – 20h – Atlético-MG x Grêmio

9/11 – 19h – Santos x Grêmio

15/11 – 17h – Grêmio x Botafogo