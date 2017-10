O Grêmio foi eliminado pelo Corinthians da Copa do Brasil Sub-17. Nesta quinta-feira, na Arena, as equipes empataram em 1 a 1 durante o tempo regulamentar, mesmo resultado da partida de ida, e os paulistas levaram a melhor nos pênaltis. Giovanny abriu o placar para os visitantes e Tetê, em um belo gol de fora da área, empatou na segunda etapa.

O Corinthians teve o controle do jogo nos minutos inicias. Aproveitando erros defensivos, os visitantes dominaram as ações, mas não ameaçaram o gol defendido por Chapecó. O Grêmio tentava responder apostando na velocidade dos atacantes Léo Chú e Tetê, mas também sem criar muitas oportunidades. O lateral-direito Petterson sofreu um pênalti, mas Tetê desperdiçou a cobrança.

No segundo tempo, após erro da defesa do Grêmio, Giovanny aproveitou cruzamento na área e marcou para o Corinthians. Na pressão para tentar buscar o empate, os donos da casa contaram com um golaço de Tetê. O atacante recebeu na entrada da área e mandou a bola no ângulo.