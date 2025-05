Pavon tem conversa com Felipão e busca retomada de confiança no Grêmio

Criticado, Pavon tenta retomar espaço no elenco tricolor. Albari Rosa / AFP

A volta de Felipão ao Grêmio pode significar um recomeço para Pavon. O atacante, que foi treinado pelo agora coordenador técnico do Tricolor no Atlético-MG, busca retomar a confiança na Arena.

Para tentar retomar um bom momento do argentino, Felipão teve como uma das primeiras ações no clube conversar com o atacante.

— Essa semana, inclusive, ele (Felipão) teve conversa com o Jemerson, com o Alysson, com o Pavon. Conversou com atletas que estavam precisando de apoio, um suporte para pegar mais confiança e entregar mais ao clube — explicou o diretor de futebol, Guto Peixoto, após a vitória sobre o Santos.

Pavon não atua pelo Grêmio desde 16 de abril, quando esteve em campo na goleada sofrida para o Mirassol, por 4 a 1. A partida marcou a demissão do técnico Gustavo Quinteros.

Em função das críticas sofridas, o atacante acabou sendo preservado de algumas partidas. Junto a isso, também teve um quadro de dores musculares, do qual está quase recuperado.

Chance de negociação

Com o respaldo de Felipão, Pavon também pode voltar a ganhar chances, agora sob comando de Mano. Mesmo assim, a tendência é que o jogador seja negociado na janela do meio do ano.

Para que a saída do jogador se concretize em junho, o Tricolor terá de receber uma proposta que agrade não só ao clube, mas também ao atleta. Em janeiro deste ano, o Talleres tentou o empréstimo do atleta, mas a oferta foi recusada pela direção gremista.

No início de 2024, o argentino foi comprado junto ao Atlético-MG por US$ 4 milhões (R$ 19,8 milhões pela cotação da época) e tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2026.

