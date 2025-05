Após desconforto muscular, Edenilson será desfalque no Grêmio

Edenilson jogou apenas o primeiro tempo no domingo (5). Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O Grêmio perderá um titular para os próximos dois jogos no calendário. O meia Edenilson passou por exame de imagem nesta segunda-feira (5), mas não teve um diagnóstico grave.

O clube ainda não divulgou boletim médico sobre o quadro do atleta. A reportagem de Zero Hora apurou que a situação de Edenilson não preocupa e o meia deve retornar diante do Godoy Cruz, no dia 13, na Arena, pela Copa Sul-Americana.

Após o primeiro tempo da partida contar o Santos, Edenilson relatou ter sentido dores no músculo posterior da coxa direita. Por isto, foi substituído no intervalo do duelo.

Para o jogo contra o Atlético Grau, nesta quarta-feira (7), Alysson será o substituto do camisa 8, assim como aconteceu diante do Peixe. O atacante de 19 anos também foi oficialmente promovido ao elenco profissional nesta segunda-feira (5).

Além da ausência de Edenilson, o técnico Mano Menezes não poderá contar com Marlon diante dos peruanos. O lateral já disputou a fase de grupos da Sul-Americana pelo Cruzeiro e dará lugar a Lucas Esteves.

Leia Mais Nike e outras empresas preparam propostas para o Grêmio; saiba quais são