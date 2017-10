Além de ser um clube consolidado no G-4 do Brasileirão (das 29 rodadas, ficou apenas uma fora), o Grêmio comprova, no número de cartões recebidos, o bom futebol que, na média, vem apresentando na principal competição nacional. Trata-se de um dos clubes mais disciplinados.

Além disso, o Grêmio tem apenas duas expulsões no Brasileirão. Marcelo Grohe, por cera técnica, foi expulso na vitória sobre o Atlético-PR por 2 a 0 na Arena da Baixada. E Edilson recebeu o segundo amarelo após se envolver em uma confusão com o atacante Thiago Ribeiro no empate em 1 a 1 com o Santos na Arena.