Documentário sobre a recuperação da Arena do Grêmio após a enchente é lançado no cinema

A recuperação da casa do Grêmio depois de sua pior tragédia, a enchente de maio de 2024, virou filme. Chamado “Muito Além da Tempestade – A retomada da Arena do Grêmio após 23 dias inundada” , o documentário será lançado nesta segunda (5), às 19h, no GNC Cinemas, em sessão fechada, para convidados, no Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre. Em breve, a obra será disponibilizada no canal da Arena, no YouTube .

Com cerca de 30 minutos de duração, o documentário foi criado com o propósito de resgatar a memória da maior enchente da história do Rio Grande do Sul e revelar o impacto devastador que atingiu a Arena do Grêmio. Além disso, conforme assessoria do estádio, o intuito do filme é homenagear a força coletiva que permitiu a reconstrução da Arena.