Grêmio já teve sete atletas expulsas em jogos da temporada do futebol feminino

Karol Arcanjo recebeu cartão vermelho durante a partida contra o Juventude. (Caroline Motta/Grêmio FBPA)

O número de expulsões tem chamado a atenção de forma negativa pelo lado do Grêmio. A estatística gera mais alerta na comparação com o número de partidas: sete jogadoras foram advertidas com cartão vermelho em 10 jogos até o momento.

A situação, que se tornou recorrente, teve seu capítulo mais recente nesta rodada do Brasileirão Feminino. Na vitória por 3 a 1 diante do Juventude, a zagueira Karol Arcanjo foi expulsa no segundo tempo. O fato ocorreu por conta da reincidência de cartões amarelos.

Além disso, o cenário já havia se repetido nas duas rodadas anteriores e por motivos diferentes. Contra o Corinthians, a lateral Raissa Bahia acabou sendo advertida em uma situação inusitada.

A atleta recebeu atendimento médico e precisou deixar o campo. Porém, voltou sem o aval da árbitra Rejane Caetano da Silva por duas vezes seguidas. Como consequência, recebeu dois cartões amarelos em questão de segundos e foi expulsa aos 38 minutos do primeiro tempo.

Esta não foi a primeira expulsão de Raissa Bahia no ano. Contra o mesmo Corinthians, ela já havia recebido o cartão vermelho na abertura da temporada, no duelo pelas quartas de final da Supercopa. Na ocasião, o motivo foi pela sequência de amarelos.

Duas atletas acumulam mais de uma expulsão no ano

Aliás, Raissa Bahia e Dani Barão lideram a estatística: cada uma foi expulsa duas vezes em 2025. Nesta relação, a lateral-direita saiu mais cedo no clássico Gre-Nal do Brasileirão, pela sequência de amarelos, e recebeu o cartão vermelho após o término do jogo contra o Cruzeiro, em Minas Gerais.

No segundo caso, em súmula, foi relatado que Dani Barão "realizou um gesto conhecido popularmente como 'gesto de roubo' e a equipe de arbitragem se sentiu ofendida com tal gesto". Além disso, após a expulsão, a atleta foi em direção à arbitragem de forma agressiva.

A técnica Thaissan Passos já foi questionada sobre a situação. Depois da partida contra a Ferroviária, pela segunda rodada do Brasileirão, ela comentou o cenário em que o time já acumulava quatro expulsões em três partidas.

— Mais uma vez, eu vou falar que é tomada de decisão. Mais uma vez, vou falar que é um equilíbrio emocional. No momento em que o jogo está um caos, eu não vou chegar tão duro, vou tentar fazer a menina jogar a bola pra trás e recomeçar. E foi isso o que falei para elas no vestiário, precisamos manter o equilíbrio — comentou.

Baixa para a próxima rodada

Pelo cartão vermelho recebido contra o Juventude, Karol Arcanjo não estará à disposição para encarar o Sport. A partida será na próxima segunda-feira (12), às 15h, na Ilha do Retiro, pela 10ª rodada.

Expulsões do Grêmio em 2025

Raissa Bahia: Grêmio 0x3 Corinthians (Supercopa)

Tayla e Dani Barão: Cruzeiro 4x3 Grêmio (Brasileirão)

Bia Santos: Grêmio 1x1 Ferroviária (Brasileirão)

Dani Barão: Grêmio 2x2 Inter (Brasileirão)

Raissa Bahia: Corinthians 2x0 Grêmio (Brasileirão)

Karol Arcanjo: Grêmio 3x1 Juventude (Brasileirão)