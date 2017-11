Marcelo Campos / Divulgação

O Inter viveu um histórico momento nesta quarta-feira. Enzo, filho de Fernandão, assinou seu primeiro contrato com o clube gaúcho. O menino de 14 anos está, assim, apto para disputar campeonatos nas categorias de base.

O contrato de formação tem um teor simbólico. Na prática, significa que Enzo, atacante como o pai, passa a ganhar os benefícios de jogar na base do Inter, como ajuda de custo (algo como R$ 250) e assistência médica. Não existe, nesta idade, a possibilidade de fazer um negócio profissional. Mesmo assim, o ato foi carregado de emoção.

— Ainda falta muito para crescer no futebol, o caminho está só começando. Mas estar ali no Beira-Rio, assinando o primeiro contrato nos remete, claro, diretamente ao Fernando. Me sinto orgulhosa e agradecida. Enzo foi muito forte, e dedicado, o peso é grande, mas, para dizer a verdade não temos medo, pois o apoio, os pensamentos positivos, o carinho de todos desde aqui dentro de casa passando pelos amigos, inclusive os próprios amigos que jogam com ele, torcedores e funcionários é muito maior, Acredito que o que tiver de ser será. Foi um momento especial! Agradeço a Deus, ao Fernando, à minha família, aos amigos, aos torcedores e aos funcionários do clube — declarou Fernanda, viúva do capitão colorado nas campanhas do primeiro título de Libertadores e do Mundial em 2006.

Gilmar Veloz, que intermediou as negociações com Enzo, também se disse emocionado:

— Foi um dos momentos mais fortes que vivi. Não houve quem não estivesse tocado com aquela cena da assinatura.

Marcelo Campos, assessor de Fernandão, comentou:

— Eu tava superemocionado. Fernanda me confiou a carreira do Enzo logo que o Fernando morreu. No início do ano, ela me disse que precisava de alguém pra cuidar da carreira dele e decidimos pelo Veloz. A minha emoção e alegria é por ver o merecimento do Enzo e por ele ter superado o que superou, como a perda do pai.

Irmão gêmeo de Eloá, a outra filha de Fernandão com Fernanda, Enzo já jogou no Beira-Rio. Ele foi uma das atrações da partida que reviveu os 10 anos da conquista da América, em 2016. Naquela noite, inclusive, marcou um gol e disse:

— Ser jogador é o sonho de qualquer criança. Como o Iarley e o Tinga, quero fazer história no Inter. Jogo um pouco parecido com o meu pai, no Inter brincam que sou parecido com ele.