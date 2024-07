No Jaconi Notícia

Grêmio é goleado pelo Juventude, aumenta a crise e termina mais uma rodada no Z-4 do Brasileirão

Tricolor, que segue com apenas três vitórias na competição, viu os donos da casa fazerem a festa em Caxias com gols de Gilberto e João Lucas no primeiro tempo e Erick Farias no segundo

07/07/2024 - 17h54min Atualizada em 07/07/2024 - 19h57min