Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Juventude

Time da Serra levou a melhor por 3 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Tricolor amargou a oitava derrota no Brasileirão e segue na zona de rebaixamento do Brasileirão. Resultado aprofunda a crise tricolor e coloca em xeque o trabalho do técnico Renato Portaluppi

07/07/2024 - 18h35min