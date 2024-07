No papel Notícia

Com retorno de Villasanti, Grêmio está confirmado para enfrentar o Juventude

Volante que serviu a seleção paraguaia na Copa América volta a ser titular no meio-campo. Renato Portaluppi volta a utilizar o sistema de "rodízio" no gol, e Rafael Cabral começa a partida. Dodi retorna ao time no lugar de Pepê.

07/07/2024 - 15h09min