Sem Soteldo, Grêmio chega a Salvador para encarar o Vitória e discutir situação de Renato

A delegação do Grêmio já está em Salvador para o jogo de quarta (4), às 20h, contra o Vitória. A chegada no Hotel Deville, na praia de Itapuã, ocorreu no final da tarde desta terça-feira (3). A principal ausência na viagem é a de Soteldo. Além dele, Diego Costa e Geromel não estão com o elenco gremista.