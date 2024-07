O Grêmio voltou a decepcionar no Brasileirão. Na tarde deste domingo (7), o Tricolor foi goleado pelo Juventude, em jogo válido pela 15ª rodada, no Estádio Alfredo Jaconi. O placar de 3 a 0 foi construído pelo time da Serra com gols de Gilberto, João Lucas e Erick Farias. Veja os melhores momentos da partida acima.