O Grêmio foi goleado pelo Juventude na tarde deste domingo (7) e, como já havia ocorrido após a derrota no Gre-Nal, nenhum jogador falou logo após o apito final. Na saída do elenco do Alfredo Jaconi, Du Queiroz, que entrou no intervalo da partida, concedeu entrevista na zona mista, onde apontou que o time precisa entrar mais ligado nos jogos para evitar sofrer gols.