As Gurias Gremistas estrearam com o pé direito no Gauchão Feminino. Diante do Elite, o Tricolor venceu por 7 a 0, na tarde deste sábado (5), no Bertholdo Christmann, em Ijuí. Os gols foram marcados por Luana Spindler, Rafa Levis, Cássia, duas vezes, Tayla, Giovaninha, Maria Hurtado. Com o resultado, o Grêmio divide a liderança do Estadual com Inter e Juventude, que também venceram seus jogos.