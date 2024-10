A sequência invicta do Inter continua e agora está em nove jogos. Com um gol de letra de Ricardo Mathias aos 48 minutos do segundo tempo, o time de Roger Machado buscou um empate que parecia impossível diante do Corinthians em Itaquera. O 2 a 2 deixa a equipe no G-6 do Brasileirão após a 29ª rodada, ainda com uma partida a menos.