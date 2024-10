As Gurias Gremistas confirmaram vaga na na final do Gauchão Feminino sub-15 na tarde deste sábado (5). O time tricolor voltou a golear o Pelotas, desta vez por 9 a 0, no Complexo da Ulbra, em Canoas, e garantiu-se na decisão. Os gols foram marcados por Sofia (duas vezes), Sara (três vezes), Duda Moraes, Lara Julia, Dafine e Valentina.