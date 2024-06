A classificação do Grêmio para as oitavas de final da Libertadores, confirmada na noite de terça-feira (4) contra o Huachipato, tornou-se mais um episódio a ser lembrado pela torcida tricolor na competição. O campo embarrado, o gol solitário e a pressão do adversário escreveram um capítulo memorável no Chile. A percepção não é apenas de torcedores, mas também de quem viveu emoções dentro de campo.