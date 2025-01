Guarani contrata dupla ex-Grêmio e acerta com atacante Matheus Régis, da Ponte Preta

Matheus Sarará tem 22 anos, foi revelado pelo Grêmio e estava no FC Alverca, de Portugal. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Guarani confirmou mais três reforços para a disputa do Campeonato Paulista. O time campineiro acertou com os meias Matheus Sarará e Nathan Camargo, ex-Grêmio, além do atacante Matheus Régis, que deixou a Ponte Preta para reforçar o rival, em um caminho inverso ao que foi feito pelo lateral Pacheco.

Diferentemente da Ponte Preta, que está apostando em um elenco mais experiente, o Guarani está formando um grupo mais jovem. Nathan Camargo tem apenas 19 anos e foi um dos pedidos do técnico Maurício Souza, que vinha sendo o treinador do ex-gremista no time de aspirantes do Red Bull Bragantino.

Já Matheus Sarará tem 22 anos, foi revelado pelo Grêmio e estava no FC Alverca, de Portugal, após uma passagem sem muito brilho pelo Avaí. Ele já foi integrado ao elenco bugrino, que viajará no dia 6 de janeiro a Águas de Lindoia, onde fará a pré-temporada, no resort Oscar Inn.

O terceiro reforço é conhecido no futebol campineiro. Trata-se de Matheus Régis, que estava na Ponte Preta e chega por empréstimo junto ao São Bernardo até o fim da temporada. Ele tem 25 anos e defendeu a camisa alvinegra em 30 oportunidades, com dois gols e uma assistência.

Com o trio, o Guarani já conta com nove reforços para a disputa do Paulistão. Já foram anunciados pelo clube: o goleiro Gabriel Mesquita, o zagueiro Allan Santos, o volante Giva, os meias Caio Mello e Isaque, e o atacante João Victor.

A estreia do Guarani no Paulistão acontecerá no dia 15 de janeiro, às 19h30min, diante do Botafogo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O time bugrino está no Grupo B, ao lado de Red Bull Bragantino, Portuguesa e Santos.