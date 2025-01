Grêmio faz "pente-fino" na América do Sul e na Europa e irá administrar limite de estrangeiros

Contratado em 2024, argentino Pavon pode deixar o Tricolor Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Grêmio avalia contratar até três reforços estrangeiros para a temporada 2025. Mesmo já tendo no plantel nove atletas nascidos fora do Brasil, exatamente o limite permitido em competições nacionais, o Tricolor faz um "pente-fino" na América do Sul e na Europa, pois entende que esses mercados apresentam possibilidades mais acessíveis que o futebol brasileiro, inflacionado por conta das SAFs.

Uma das situações levadas em consideração é a lesão do zagueiro argentino Kannemann, que só retorna a partir de maio. Além disso, o atacante argentino Pavon é alvo de sondagem do Panathinakos-GRE, conta com mercado no Exterior e tem boas possibilidades de deixar o clube, uma vez que foi pouco utilizado no último Brasileirão.

Por fim, há ainda a perspectiva de o clube receber uma proposta pelo volante paraguaio Villasanti, que está valorizado no mercado. O paraguaio é titular absoluto do Tricolor, mas também pode ser negociado em caso de oferta irrecusável.

Além do trio, o plantel gremista conta com outros seis estrangeiros: os argentinos Marchesín e Cristaldo, o dinamarquês Braithwaite, o colombiano Monsalve, o chileno Aravena e o uruguaio Arezo, todos nos planos do técnico Gustavo Quinteros.

O Grêmio já tem uma negociação encaminhada com o lateral-direito João Lucas, do Santos, tenta o lateral-esquerdo Marlon, do Cruzeiro, mira o zagueiro Kuscevic, do Coritiba, e mantém conversas com o ponta-direita sueco Niclas Eliasson, do AEK Atenas-GRE, que, como tem cidadania brasileira, não conta como estrangeiro.