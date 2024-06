A manhã do Gre-Nal 442 começou com uma informação preocupante vinda da Argentina. O jornalista César Luis Merlo informou que o Panathinaikos, da Grécia, fez uma proposta de US$ 4 milhões, cerca de R$ 28 milhões, por Pavon. O Grêmio nega a existência da oferta e garante que o atacante está "com a cabeça" no clássico.