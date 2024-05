A vitória sobre o Krylya Sovetov deixou o Dínamo Moscou próximo de conquistar o Campeonato Russo pela primeira vez. Na rodada final da competição, marcada para o próximo sábado (25), o time do ex-gremista Bitello chegará na liderança, com dois pontos a mais que o vice-líder Zenit. Assim, dependerá apenas das próprias forças para ficar com o troféu pela primeira vez na história.