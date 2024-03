O Grêmio ganhou um reforço de última hora para a decisão contra o Caxias. Villasanti voltou antes do previsto a Porto Alegre e estará à disposição para a partida desta terça-feira (26), às 21h, na Arena. Um retorno que reforça o time com um dos melhores jogadores do grupo, mas que também dá mais uma opção para a comissão técnica pensar o meio-campo ideal do Tricolor de olho na vaga à final do Gauchão.