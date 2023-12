Além de ser vice do Brasileirão pelo Grêmio e destaque como volante no campeonato, Villasanti ganhou uma homenagem no Paraguai. Em votação do jornal ABC Color, o meio-campista gremista foi escolhido o melhor jogador do país em 2023. Em paralelo, o volante definirá em breve se renovará com o Grêmio ou poderá deixar o clube pelo assédio de interessados.