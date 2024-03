Renato Portaluppi ganhou um reforço de última hora para a decisão das semifinais do Gauchão. Mathias Villasanti retornou antecipadamente da Rússia, onde a seleção do Paraguai enfrentaria a equipe local nesta segunda-feira (25). Com isso, estará à disposição da comissão técnica para o treino desta segunda no CT Luiz Carvalho.