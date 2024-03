O Grêmio conta com Villasanti para enfrentar o Caxias, pelo jogo de volta da semifinal do Gauchão. Com o cancelamento do amistoso contra a Rússia, a Associação Paraguaia de Futebol (AFP) iniciou o trâmite do retorno dos jogadores convocados aos seus respectivos clubes e o volante é aguardado em Porto Alegre.