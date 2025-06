Veja os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2025

Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil foram definidos por sorteio, na tarde desta segunda (2), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Inter é o único gaúcho que está na disputa.

O Colorado enfrentará o Fluminense em dois jogos para definir quem estará na próxima fase. O time de Roger Machado fará a primeira partida em casa . A segunda será no Rio de Janeiro. Os duelos de ida e volta estão previstos para os dias 30 de julho e 6 de agosto.

O chaveamento ainda não foi definido pela CBF. Portanto, ao término das oitavas de final, será realizado um novo sorteio para definir as quartas.

Confira os confrontos das oitavas da Copa do Brasil

Premiação das oitavas da Copa do Brasil

Apenas por disputar as oitavas de final da Copa do Brasil, o clube receberá R$ 3,6 milhões. A classificação para as quartas vale mais R$ 4,7 milhões.