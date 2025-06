Shopping de Porto Alegre terá imersão sensorial no universo do vinho

Tem novidade para quem gosta de vinho (e do universo vinhateiro) no BarraShoppingSul , em Porto Alegre. Desta quarta-feira (4) até o dia 22 de junho, a Praça Rosa dos Ventos recebe o Wineyard .

Com acesso gratuito e para maiores de 18 anos, a experiência oferece uma programação que combina degustações e conhecimento.

Entre os destaques, estão masterclasses diárias com enólogos e sommeliers , com aulas de 45 minutos sobre tipos de uvas, vinhos e espumantes (veja abaixo como participar).

Além desses cursos rápidos, o espaço contará com um winebar exclusivo, onde será possível provar rótulos variados. A programação inclui ainda vivências gastronômicas em parceria com os restaurantes do Baixo Barra.