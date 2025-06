Os dois Grêmios que não se cansam de brigar

Luan saiu da bae para dar a América ao Grêmio. Félix Zucco / Agencia RBS

Sempre que falam em dinheiro novo no Brasil, o assunto SAF se transforma em salvação. Existe um erro grosseiro nesta avaliação, já que o modelo deficitário do futebol não muda com esse tipo de entrada de receita.

A única salvação está na força dos jovens jogadores, algo que o Grêmio cria com excelência, mas não utiliza com a mesma sabedoria. A base do Tricolor, ano após ano, ensina o verdadeiro caminho do sucesso, mas, curiosamente, briga por espaço contra o próprio Grêmio, que insiste em gastar absurdamente com jogadores que não dão retorno.

Eldorado

Todos sabem que a "SAF do Grêmio" está em Eldorado. Todos os anos, em todas as diretorias, vemos jovens jogadores deixando o Tricolor por milhões de dólares, garantindo uma arrecadação, que somada, representa muito mais do que qualquer proposta de compra que o clube possa receber de algum investidor.

Pepê saiu da base tricolor e ganhou destaque no profissional. Bruno Alencastro / Agencia RBS

A força do Grêmio, por isso, é a mais básica. O seu ativo principal é a matéria prima que ele mesmo produz. Isso, por si só, deveria ser a tábua de salvação de qualquer clube, mas não é.

Em contrapartida, o Grêmio criou uma dura rotina e precisa vencer esse bola de neve. Individado por gastar muito, o clube utiliza a base para quitar problemas passados. Além disso, insiste em contratar novos jogadores utilizando critérios duvidosos e com uma política de futebol que nao se justifica.

Custo dos investimentos

Arthur, prata da casa, foi o melhor da final da Libertadores. Diego Vara / Agencia RBS

Os números são terriveis quando comparamos resultados e investimentos. A base custa entre 28 e 30 milhões por ano para o Grêmio. Um jogador como Amuzu, por exemplo, em um contrato de quatro anos, custa quase a manutenção da base por duas temporadas.