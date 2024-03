O Gauchão sub-17 2024 começou movimentado neste sábado (23). A primeira rodada do campeonato registrou 23 gols em 10 partidas da primeira rodada. O Grêmio venceu o Progresso, de Pelotas, por 3 a 0, no CT Hélio Dourado. Gabriel Mec, Vini Ferraz e Lucca marcaram os gols do Tricolor. Já o Inter, recebeu o Juventude e ficou no empate em 1 a 1.