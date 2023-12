O Grêmio trabalha para resolver a situação de 10 jogadores com contrato por encerrar em dezembro. Apesar da pressa em definir o futuro desse grupo de atletas, a direção trabalha com cautela. A ordem é esperar por uma sinalização vinda do Rio de Janeiro sobre a renovação ou não de Renato Portaluppi para desenhar com maior precisão quem está nos planos para 2024. Um processo que corre em paralelo pela busca de reforços e negociações de saída nestes últimos dias de 2023.