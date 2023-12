Depois de Everton Galdino, o Grêmio acertou a permanência de outra peça para as próximas temporadas. Após chegar como aposta no início do ano, o zagueiro Bruno Uvini renovou contrato com o Tricolor até o fim de 2025. O defensor de 32 anos agradou nas chances recebidas e será uma das opções para o futuro.