E-mail, vexame do Vitória e a tentativa frustrada de troco no Grêmio

Uma matéria do portal ge.globo terminou com a polêmica envolvendo a tentativa do Grêmio de contratar o lateral-esquerdo Lucas Esteves. A revelação de um e-mail, endereçado ao Tricolor, que o diretor de futebol do Vitória informa o valor da multa e a conta bancária para depósito encerra o assunto e define que o atleta será jogador gremista nas próximas horas.

Várias informações davam conta de um incômodo do Vitória em relação à tentativa do Grêmio de contratar o lateral. O clube baiano, inclusive, devolveu, na tarde de ontem, o depósito feito pelo Tricolor para adquirir os direitos federativos e econômicos do atleta. O que ninguém sabia é que o próprio Vitória havia informado os dados ao Grêmio, o que expôs a fragilidade administrativa do ex-clube de Esteves.

As manifestações do presidente do Vitória viraram constrangimento diante dos documentos apresentados para solucionar o imbróglio. A nota emitida pelo clube, então, mais ainda.

No meio do caminho, inclusive, o clube baiano acenou ao estafe do jovem volante Kaick, destaque do Gremio na Copinha, a vontade de contratá-lo, perguntando como seria o seu vínculo com o Grêmio. A resposta do jogador foi negativa, que pretende permanecer em Porto Alegre.

Fica claro que o Grêmio agiu sempre dentro da lei e da ética e que o Vitória apenas gritou destro das suas dificuldades. Lucas Esteves deve ser anunciado como novo lateral-esquerdo do Grêmio nas próximas horas.