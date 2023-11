Após a vitória emblemática por 4 a 3 sobre o Botafogo, que colocou o Grêmio de vez na briga pelo título do Brasileirão, a sexta-feira (10) tricolor foi marcada mais por trabalho do que por comemoração. Logo após retornar do Rio de Janeiro, por volta das 13h, a delegação deslocou-se imediatamente para o CT Luiz Carvalho, onde o técnico Renato Portaluppi comandou um treinamento de olho no jogo contra o Corinthians, domingo (12), às 16h, na Arena.