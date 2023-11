Com a possibilidade de conquistar o tricampeonato brasileiro, o Grêmio redobra o foco para a partida diante do Corinthians, às 16h de domingo (12), na Arena. Por isso, depois da vitória de virada sobre o Botafogo, por 4 a 3, o elenco teve antecipado o período de concentração para o jogo do fim de semana.